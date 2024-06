Guarda Municipal tem surpresa após abordar veículo em Cachoeiro

A Guarda Municipal abordou um veículo na avenida Beira Rio, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (6).

Segundo o registro da Guarda Municipal, os guardas foram acionados pelo Ciodes, para se deslocarem até a avenida Beira Rio, pois havia um veículo HB20 sedan, de cor branco, com suspeita de clonagem em frente à Praça de Fátima.

No local, os aguardas abordaram o veículo e, após inspeção, constataram que seria o veículo original. Mas, ainda restavam dúvidas. Foi então que os guardas pediram ajuda aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que passavam no momento da ocorrência.

Em trabalho de fiscalização, os guardas constataram que o referido veículo era produto de roubo/furto. Aprofundada as buscas, os agentes da PRF identificaram que o número do motor pertencia a uma placa do Rio de Janeiro.

Leia também: Ossada humana é encontrada por trabalhador em Cachoeiro

Sendo assim, o carro foi guinchado e removido para o pátio credenciado do Detran|ES. Já o condutor foi encaminhado pela Guarda Municipal para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para as devidas providências.