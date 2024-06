Urgente: batida entre dois veículos deixa feridos em Cachoeiro

Uma batida entre dois carros de passeio deixou duas pessoas feridas no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (7).

Segundo informações da Polícia Militar, o Hb20, de cor branco, estava sentido à Rodovia do Frade e o Fiat Uno, branco, estava sentido ao centro de Cachoeiro, momento em que o Hb20 invadiu a contramão e bateu de frente com o outro veículo.

Por conta da batida, os motoristas ficaram desorientados e não souberam exclarecer a dinâmica do acidente. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde deles não foram informados.

