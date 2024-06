Urgente! Carro atropela pedestre em cima da faixa em Cachoeiro

Um carro, modelo Fiat Uno, atropelou um pedestre em cima da faixa de sinalização, neste sábado (22), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com um leitor do AQUINOTÍCIAS.COM, que passava pelo local no momento, o acidente ocorreu na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente ao supermercado Open.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima. Populares relatam que o sinal estava aberto para os vículos quando o pedestre atravessou.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o paradeiro do motorista do veículo. A matéria será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.