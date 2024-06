Copa Seu Zezinho: competição de base promete agitar Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim está prestes a receber a 3ª edição da Copa Seu Zezinho, nas categorias Sub-9 e Sub-11, no dia 6 de julho, às 15h.

Sobretudo, a competição acontece no Estádio do Sumaré e conta com três times: Estrela do Norte FC (base), Grêmio Santo Agostinho e Projeto “De Olho no Futuro” São Joaquim.

A Escolinha de Futebol do Estrela do Norte conta com 130 ativos, de 5 à 15 anos. Contudo, a Copa Seu Zezinho celebra os 3 anos da Academia de Futebol do Estrela do Norte FC.

“Uma das minhas principais metas, quando recebi o convite do presidente Bruno Mazzoco e o vice-presidente Carlos Madella, era implantar uma escolinha. Graças a Deus, a gente conseguiu, com garotos de 5 a 15 anos, já trabalhamos à cerca de 3 anos”, frisou Anderson Grasseli.

Aliás, é o terceiro ano que a Copa Seu Zezinho acontece em Cachoeiro de Itapemirim, sendo desenvolvida pelo Estrela do Norte.

A competição acontece da seguinte forma: são três equipes, que jogarão entre si. Ou seja, “todo mundo contra todo mundo”, após isso, os dois melhores realizam uma final.

Quem foi Seu Zezinho?

José Basílio de Souza, mais conhecido como Seu Zezinho, foi um ativo do Estrela do Norte FC. Muito dedicado as categorias de base do clube, Seu Zezinho chegou a incríveis 50 anos dentro do Estrela.

“Seu Zezinho fez muito pelo Estrela do Norte, em especial, nas categorias de base. Ficou cerca de 50 anos no clube, formou muitos atletas e trouxe muita alegria na década de 60, 70 e uma parte de 80. Ele trouxe muitos e muitos anos de alegria”, ressaltou Anderson Grasseli, diretor de base do Estrela e neto de Seu Zezinho.

