Van da Boa Energia da EDP oferece serviços para moradores de Mimoso do Sul 

A Van da Boa Energia da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, estará em Mimoso do Sul durante o mês de junho. A unidade móvel proporciona acesso facilitado a serviços como negociação de dívidas, cadastro na tarifa social, troca de titularidade da fatura e impressão de 2ª via da conta de luz.

No local, os moradores também terão a chance de trocar, gratuitamente, lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes compactas por equipamentos com tecnologia LED, mais econômicos e duradouros.

Leia também: Emprego: Sine de Cachoeiro oferta 92 vagas nesta segunda (3), confira!

O atendimento será realizado na Praça Cel. Joaquim Paiva Gonçalves, no Centro. O horário de funcionamento será na segunda-feira, das 13h às 16h, de terça a quinta, das 08h às 16h, com pausa para o almoço, e, na sexta-feira, das 08h às 12h.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.

No local, os moradores poderão realizar o pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, um benefício que garante um desconto de até 65% na conta de energia, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Além disso, será possível ainda trocar, gratuitamente, até 10 lâmpadas ineficientes de suas casas por um modelo novo, de tecnologia LED, que é mais eficiente e econômico, representando uma melhoria na iluminação e no consumo da residência. Para isso, basta levar as lâmpadas antigas (incandescentes, halógenas e fluorescentes) e apresentar a fatura de energia.

Tarifa Social de Energia

Para ter direito à Tarifa Social, é necessário estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo, e, no caso de idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, ter o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) atualizado.

É importante destacar que quando o titular do NIS não é o titular da conta de energia ou está com o cadastro desatualizado junto à EDP, a Distribuidora não tem a possibilidade de realizar a inscrição automática da família no benefício que dá desconto na conta de luz, por isso a necessidade de atualização cadastral e inscrição junto à Concessionária.

O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial

SERVIÇO:

Van da Boa Energia EDP

Serviços: Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED, negociação de dívidas, troca de titularidade da fatura, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, impressão de 2ª via da conta de luz, solicitações de religação, entre outros.

Local e horário:

Endereço: Praça Cel. Joaquim Paiva Gonçalves, no Centro de Mimoso do Sul

Horários: segunda-feira – 13h às 16h | terça a quinta – 08h às 12h/13h às 16h | sexta-feira – 08h às 12h.

Para a troca de lâmpadas por LED, o cliente deve seguir os seguintes critérios:

Apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia);

Levar o RG de quem vai efetuar a troca;

Levar até 10 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentespara realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.