Venda Nova: Feira de Empregos promove oportunidades e inclusão social

A 1ª Feira de Empregos de Venda Nova do Imigrante será realizada no próximo dia 28 de junho, no galpão de alimentação do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão“.

O evento, promovido pelo Programa Incluir Mundo do Trabalho através da Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio da Prefeitura, acontecerá das 16h às 20h. A feira reunirá empresas do município e da região, oferecendo vagas para diversos níveis de escolaridade.

Os interessados em participar devem levar currículo, RG, CPF, Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de residência. Para aqueles que não possuírem toda a documentação necessária, haverá orientação sobre a emissão de documentos com as equipes da Sala do Empreendedor e do Cidadão, além de apoio na confecção de currículos no local, com assistência do Ifes. Instituições de formação e qualificação como Ifes, Senac, Sistema Faes/Senar/Sindicatos, Sebrae, Faveni, Polo UAB (Ufes), CIEE, Microlins e CNA também estarão presentes.

Larissa Altoé Réboli, psicóloga do Programa Incluir, destaca que “são pessoas que querem trabalhar e buscam oportunidade de emprego. Não há requisito de escolaridade, são muitas as opções”. A expectativa é de que 300 pessoas compareçam ao evento, concorrendo a 50 vagas disponíveis.

Para facilitar a participação, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito para algumas localidades da zona rural do município. Os ônibus sairão às 16h de Camargo, passando por Cachoeira Alegre, Viçosinha, São João de Viçosa, Bicuíba e Bananeiras, e do Alto Caxixe e Vargem Grande, também às 16h. O retorno está programado para as 19h, saindo do “Polentão”. Além disso, haverá um espaço destinado às crianças, com oficinas recreativas, permitindo que os pais participem da feira sem preocupações.

A 1ª Feira de Empregos representa uma oportunidade significativa para a inclusão social e a redução do desemprego em Venda Nova do Imigrante. A colaboração entre diversas instituições e a Prefeitura demonstra um esforço conjunto para apoiar aqueles que mais necessitam, oferecendo não apenas vagas de emprego, mas também orientação e capacitação.