Venda Nova recebe troféu prata do programa Cidade Empreendedora

Venda Nova do Imigrante foi condecorada com o Troféu Prata durante a cerimônia de encerramento do ciclo do Programa Cidade Empreendedora, realizada na última sexta-feira (7) pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES).

O evento, foi destinado a promover e incentivar os pequenos negócios nos municípios capixabas, aconteceu no Ilha Buffet, em Vitória. Assim, na oportunidade foi celebrado o comprometimento da gestão municipal em fomentar o empreendedorismo e criar condições favoráveis para o crescimento dos pequenos negócios.

Leia Também: Com nota máxima, Anchieta recebe Selo Diamante no Cidade Empreendedora

As prefeituras dos 78 municípios do estado foram celebradas por sua adesão e empenho em promover o desenvolvimento econômico e o ecossistema empreendedor local. Bem como, os prefeitos receberam troféus e certificados baseados no Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE) do Sebrae/ES. Dessa forma, essa é uma metodologia que avalia os esforços das gestões públicas para melhorar o ambiente de negócios em suas regiões.

As cidades que demonstraram um ambiente mais desenvolvido foram agraciadas com o troféu Diamante do projeto Cidade Empreendedora, enquanto outras receberam troféus Ouro, Prata e Bronze.

O prefeito de Venda Nova, Paulinho Mineti (PP), comemora mais essa conquista. “Isso mostra a qualidade da gestão, o trabalho diferenciado da equipe e a parceria fundamental do Sebrae, que nos proporciona desenvolvimento muito importante na questão da gestão e na desburocratização do trabalho. Então, é muito importante este prêmio para nós e toda a equipe da Prefeitura de Venda Nova”, declarou.

Evidência de sucesso

Além dos troféus, 16 municípios foram reconhecidos com menções honrosas e Certificados de Participação no programa. Além disso, a cerimônia evidenciou o sucesso dos esforços locais em fortalecer a economia e apoiar os empreendedores, contribuindo significativamente para o desenvolvimento sustentável das regiões capixabas.

Leandro Fidelis/AssCom PMVNI

Fonte: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante