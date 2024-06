Vídeo | Carro perde o controle e bate em banca de jornal em Alegre

Câmeras de segurança registraram na madrugada deste domingo (9), em Alegre, na Região do Caparaó, um acidente envolvendo um veículo de passeio.

Nas imagens que circulam pela internet, um veículo em alta velocidade perdeu o controle e atingiu uma banca de jornal que fica na Praça 6 de Janeiro, no centro da cidade.

Nas imagens, é possível ver outro veículo que estava estacionado próximo à banca e também foi atingido.

Após a batida, o condutor continua seu trajeto em direção à Avenida Monsenhor Pavesi, onde deixa uma peça cair pela avenida. Não há informações sobre o condutor do veículo e sobre possíveis vítimas.

Veja o vídeo:

