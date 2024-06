VÍDEO | Incêndio devasta galpão de reciclagem em Alegre

Na noite de domingo (16), um incêndio de grandes proporções devastou o galpão da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Alegre (ASCOMA), localizado próximo ao antigo “lixão” da cidade.

A Maria Carolina Santana da Silva, tesoureira da Associação, relata que quando chegou ao local o fogo já havia se alastrado por todo o galpão. “Quando chegamos aqui estava com fogo até no teto. Não há muito o que falar. Foi tudo queimado”, disse Maria Carolina.

O incidente, que está sendo investigado como um suposto ato criminoso, causou perdas significativas para a associação que hoje conta com 10 famílias que dependem do local para sua subsistência.

Leia também: Confusão por som alto termina com suspeito baleado em Anchieta

Procurada, a Prefeitura informou, em nota, que a ASCOMA não é um setor da Prefeitura Municipal de Alegre, mas sim uma associação municipal. A prefeitura contribui com implementos e fomentos, mas não é responsável direta pela associação.

“O incêndio resultou em quase perda total dos materiais e equipamentos. Estima-se que aproximadamente 30 toneladas de material reciclável, prontas para venda, avaliadas em cerca de R$ 25 mil, foram destruídas. Além disso, os equipamentos essenciais, como prensa, esteira, balança e elevador de fardo, totalizando um valor de aproximadamente R$ 150 mil, também foram danificados. A reforma do galpão, conforme avaliação de um engenheiro civil, está estimada em cerca de R$ 100 mil”, diz a nota.

Incêndio no galpão em Alegre será investigado

A prefeitura informou ainda que não houve vítimas fatais ou feridos no incidente. As autoridades locais, incluindo a Prefeitura Municipal de Alegre, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e equipes da Secretaria de Obras, agiram prontamente para prestar socorro e apoio. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar e apagar as chamas.

“A causa exata do incêndio está sendo investigada, mas há fortes indícios de que tenha sido causado de forma criminosa por terceiros. A Prefeitura Municipal de Alegre já se propôs a colaborar na reconstrução do galpão e está buscando formas de apoiar a ASCOMA e as famílias afetadas”, completa.

Ainda, “O impacto deste incidente é significativo para a cidade de Alegre. A ASCOMA desempenha um papel crucial na coleta, separação e venda de materiais recicláveis, contribuindo tanto para a subsistência das famílias associadas quanto para a limpeza e sustentabilidade ambiental da cidade”, finaliza.

Até o momento, não há declarações oficiais da ASCOMA ou dos associados. No entanto, a comunidade se mobiliza em solidariedade, e esforços estão sendo feitos para garantir a continuidade das atividades da associação e minimizar os impactos ambientais e sociais desta tragédia.

Vídeo: Divulgação