Confusão por som alto termina com suspeito baleado em Anchieta

Um suspeito foi baleado durante uma ação da Polícia Militar contra o som alto na localidade de Recanto do Sol, em Anchieta, na tarde do último sábado (15).

De acordo com a Polícia Militar, equipes receberam denúncias de que estava acontecendo um evento clandestino na praça do bairro, com quatro veículos com caixas de som amplificadas. Equipes da Polícia Militar e Guarda Ambiental de Anchieta foram ao local e, no momento que recolhiam um dos carros, um dos responsáveis pelo evento começou a xingar, agredir e ameaçar os militares, fugindo em seguida.

Leia também: Criança de 11 anos é baleada no rosto no ES

No entanto, cerca de meia hora depois, os policiais ouviram dois disparos de arma de fogo vindo de uma casa do outro lado da praça. No local, viram o suspeito que havia fugido segurando uma pistola. As equipes foram na direção dele, mas acabou atirando contra os policiais, e fugiu novamente.

Confusão em Anchieta

Após os disparos, familiares do suspeito e indivíduos ligados ao tráfico de drogas arremessaram pedras, garrafas, e pedaços de madeira contra os policiais, que revidaram disparos de bala de borracha, lançaram granadas e fizeram uso de spray de pimenta. Assim que a confusão diminuiu, o suspeito que havia atirado contra as equipes apareceu em uma rua. Ele seguiu abaixado em meio aos carros em direção dos policiais.

Contudo, os militares pediram para o suspeito parar, porém outro homem correu para agredir os militares. Um dos policiais atirou e atingiu a perna esquerda do suspeito. A equipe tentou socorrer o baleado, mas familiares aglomeraram. Uma mulher deitou sobre a vítima impedindo o socorro. Os policiais tentaram retirá-la, mas sem sucesso. Os militares utilizaram o taser para retirar a mulher e socorrer o baleado ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta.