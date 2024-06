Vídeo mostra veículo com as rodas para cima após acidente em Cachoeiro

Um carro ficou com as rodas para cima após o condutor perder o controle e o veículo capotar em uma rua no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (5).

Motoristas que passavam pela rua Alziro Viana, após o acidente, registraram o momento em que o veículo HB20, de cor branco, está com as rodas para cima.

Segundo a Polícia Militar não houve feridos. Sendo assim, o motorista foi orientado a registrar a ocorrência online e acionar o guincho. Não há informações de quantas ocupantes haviam no carro.

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias