Vila Velha: cidade já recolheu 110 mil toneladas de lixo este ano

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha realiza trabalhos de limpeza diariamente para manter o ambiente da cidade limpo e agradável. As equipes de limpeza executam uma série de serviços essenciais, incluindo capina, limpeza, varrição, raspagem, limpeza de caixas-ralo, pintura de meio-fio e postes, além do combate a pontos viciados de lixo.

Nos bairros mais populosos, a coleta de lixo domiciliar é diária, enquanto nos demais bairros a coleta é realizada em dias alternados. A população é orientada a vedar corretamente o lixo e depositá-lo uma hora antes da passagem do caminhão. Além disso, a Prefeitura disponibiliza o serviço Cata-Móveis para o descarte correto de móveis e eletrodomésticos inservíveis. Os cidadãos podem agendar o recolhimento entrando em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone (27) 3149-7326.



O secretário municipal de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, faz um apelo para a população, destacando a importância de evitar o descarte inadequado de lixo nas vias públicas, calçadas e terrenos. “Quando se despeja lixo em locais impróprios, os munícipes sofrem com as consequências, como o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos à sociedade. Todo mundo pode e deve ajudar”, ressaltou o secretário.



De 1º de janeiro até o dia 10 de junho foram recolhidos cerca de 110 mil toneladas de lixo da cidade. Os principais serviços executados incluem:

Recolhimento de 513 toneladas de lixo de pontos fixos e 830 toneladas em áreas de difícil acesso; Realização de 152 mutirões, totalizando 4.377 ruas limpas; Serviço de roçagem mecanizada de 1.377.612 m² durante os mutirões nos bairros; Limpeza de 20.369 bueiros e caixas-ralo; Pintura de 66.288 ruas e meio-fio; Limpeza de mais de 13.542 ruas com equipes de varrição manual; Limpeza de mais de 3.433 praças e ruas adjacentes.

Limpeza de Canais e Drenagem

Diariamente, a Prefeitura de Vila Velha realiza trabalho preventivo de limpeza na cidade, não apenas em dias de chuva. São retirados lixos e entulhos dos canais e feita a desobstrução constante de bueiros, galerias e caixas-ralo. A Prefeitura, junto ao Governo do Estado, também está investindo na construção de novas redes de drenagem e Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps).



As atividades de desobstrução das redes de macro e microdrenagem incluem varrição, capina, uso de carro sugador, caminhão torpedo e obras de reparo das redes. Parte do planejamento inclui o mapeamento dos pontos de retenção de águas pluviais, viabilizando obras de manutenção para garantir o direcionamento das águas para o escoamento.



Mensalmente, as equipes de desobstrução da microdrenagem coletam mais de 1.500 toneladas de material. Também são realizados desentupimentos nos ramais das caixas-ralo e nos poços de visita para o escoamento da água pluvial. A Secretaria de Serviços Urbanos tem dedicado especial atenção à coleta de lixo e entulho descartados incorretamente, que interrompem a passagem da água da chuva e prejudicam o sistema de drenagem.



Nos 42 quilômetros de canais, são retiradas quase 5 toneladas diárias de lixo e entulho. O trabalho preventivo de limpeza inclui a retirada de lixo retido nas telas instaladas nos canais, impedindo a chegada desse material às estações de bombeamento. Os serviços realizados englobam roçagem no entorno dos canais, limpeza das telas de proteção, comportas e estações de bombeamento, retirada de folhagens e desobstrução dos bueiros. Caminhões basculantes, tratores, retroescavadeiras e barcos auxiliam na operação de limpeza.



De 1º de janeiro até o dia 10 de junho, os resultados dos trabalhos de limpeza dos canais incluem: retirada de 1.558 toneladas de material dos canais; Limpeza de 588 canais e valas da cidade; Limpeza de 936 telas e redes dos canais; Roçagem mecanizada em 732.111 m² dos canais; Limpeza de manilhas (passagens) 87 vezes; Limpeza de estações de bombeamento e comportas 199 vezes.



Os investimentos e os esforços contínuos realizados pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha buscam garantir uma cidade mais limpa e moderna, prevenindo situações de retenção de água de chuva e entupimentos que afetam a qualidade de vida dos moradores e visitantes da cidade canela verde.