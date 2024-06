Violência contra a pessoa idosa: atividades marcam data em Anchieta

Para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho, a Prefeitura de Anchieta promoveu palestras e atividades na tarde da última quinta-feira (13), no Centro Social da Pessoa Idosa.

Palestrantes do Núcleo Margaridas, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, abordaram o tema “Dignidade e respeito com a pessoa idosa”.

Na abertura, o grupo de ginástica rítmica dos idosos deu um verdadeiro show de coreografia e de energia.

