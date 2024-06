Votações para o 5º Prêmio Conexão Digital Castelo encerram em 48 horas

A 5ª edição do Prêmio Conexão Digital Castelo está em sua reta final e as votações encerram no dia 17 de junho. Esta é a última oportunidade para a população da cidade e região reconhecer e celebrar os profissionais e empresas que se destacaram no cenário digital. Clique aqui e garanta seu voto.

“O Prêmio Conexão Digital é uma iniciativa fundamental para valorizar as marcas que fazem a diferença em nossa cidade e região”, afirma Elisangela Bravin, diretora do Prêmio. “É uma oportunidade para reconhecer o trabalho árduo e a dedicação de profissionais e empresas que estão na vanguarda da inovação digital.”

Como votar?

Participar é simples! Acesse o site oficial do prêmio em https://premioconexaodigital.com.br/ e vote nos seus favoritos em cada categoria. Além de contribuir para a valorização das marcas que merecem destaque, você ainda concorre a um vale compras de R$ 1.000,00!

Patrocínio e Apoio

O 5º Prêmio Conexão Digital Castelo conta com o patrocínio da Cofril e Uniodonto, e o apoio da Acic Castelo.

Não perca tempo! Acesse o site agora mesmo e faça a sua parte nesta grande celebração da conexão digital em Castelo e região!

Serviço

Votação: https://premioconexaodigital.com.br

Instagram: @premioconexaodigital