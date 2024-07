5 apps para fazer Pix Parcelado com a menor taxa

Os 5 apps para fazer Pix Parcelado com a taxa mais baixa são:

1. RecargaPay: Taxa de 3,89%

2. Mercado Pago: Taxa de 3,99%

3. 99Pay: Taxa de 3,99%

4. Will Bank: Taxa de 4,99%

5. PicPay: Taxa de 5,99%

Atualmente, cada aplicativo possui uma taxa na hora de enviar um Pix Parcelado, que vão desde 3,89% com o RecargaPay até 5,99% com o PicPay. Todos os aplicativos contam com o mesmo número de parcelas, em até 12x.

Para quem ficar com alguma dúvida, o portal Pague Contas Celular tem diversos artigos sobre Pix e como utilizar as suas funções da melhor maneira.

1. RecargaPay: Taxa de 3,89%

O RecargaPay é uma das instituições que permitem enviar o Pix Parcelado com a taxa mais baixa de todas, de apenas 3,89% utilizando qualquer cartão de crédito.

Com o app, você pode parcelar tanto o Pix normal com chave, quanto também o Pix QR Code e outros serviços adicionais, como contas, boletos e até mesmo vale-presentes.

Por isso, para os que desejam enviar o pagamento com a menor taxa de todas, ele é sem dúvida a melhor opção.

Veja o passo a passo de como fazer o Pix Parcelado no RecargaPay:

Baixe o aplicativo do RecargaPay

Clique em “Pix com cartão em 12x”

Digite a chave do destinatário

Escolha o valor

Selecione cartão de crédito como forma de pagamento

Escolha a quantidade de parcelas

Finalize a transferência

2. Mercado Pago: Taxa de 3,99%

Nossa segunda opção de aplicativo é o Mercado Pago que conta com uma taxa de 3,99% e aceita qualquer cartão de crédito para dividir o seu Pix.

Ele tem como diferencial aceitar menores de idade, entre 13 e 17 anos. Desde que o responsável legal também se cadastre no aplicativo para autorizar os pagamentos.

Além disso, para quem utilizar o Mercado Livre, o app oferece um limite especial para pagamento, que pode ser entre R$ 400 e R$ 3.000, dependendo de cada perfil.

Para usar o app você deve:

Baixe o MercadoPago

Na área Pix clique em “Transferir”

Informe a chave Pix

Selecione o cartão de crédito de sua escolha como pagamento

Defina a quantidade de parcelas

Revise a operação e pague

3. 99Pay: Taxa de 3,99%

O 99Pay também oferece o Pix parcelado com a taxa de 3,99%. O aplicativo funciona como a carteira digital do app de corrida 99, e oferece descontos para quem usa o Pix para pagar as corridas.

Além do Pix, ele oferece outros serviços financeiros, como empréstimo entre R$ 500 e R$ 10.000, conforme o perfil de cada cliente do aplicativo.

Por isso, para quem já usa o app de corrida, ele é a melhor opção, já que garante descontos e facilita a integração.

O Pix com cartão de crédito no 99Pay é feito assim:

Baixe o aplicativo 99Pay

Acesse a área de “Transferência Pix”

Digite a chave Pix do destinatário

escolha o valor da sua transferência

Escolha o cartão de crédito como método de pagamento

Informe a quantidade de parcelas desejadas

Confira os dados da operação e confirme o Pix

4. Will Bank: Taxa de 4,99%

A quarta opção é o Will Bank, que cobra uma taxa de 4,99% para fazer o Pix parcelado, e aceita tanto o cartão do banco como qualquer cartão que você tenha.

O diferencial é fornecer crédito de forma acessível, o Will Bank se destaca por oferecer soluções de crédito personalizadas com base no perfil do cliente, junto com recursos de educação financeira para ajudar os usuários a gerenciar melhor suas finanças.

Por isso, para aqueles que desejam controlar melhor as suas finanças, ele é a melhor opção.

Para pagar, você deve:

Baixe o aplicativo

Acesse a “Área Pix”

Clique em “Transferir”

Escolha o valor da transferência

Digite a chave Pix do destinatário

Escolha a opção de cartão de crédito como pagamento

Selecione a quantidade de parcelas

Defina em que fatura deseja pagar seu Pix

5. PicPay: Taxa de 5,99%

O PicPay, como última opção, oferece o Pix Parcelado com uma taxa de 5,99% sobre o valor total do pagamento, podendo utilizar qualquer cartão de crédito.

Para aqueles que já tem o cartão do PicPay, o app oferece uma condição especial de 4,99% na taxa, o que é uma boa opção se comparada com a taxa tradicional.

Por isso, para quem já é cliente do aplicativo e utilize os seus serviços, essa é uma boa opção.

Sigas as seguintes etapas:

Baixe o aplicativo do PicPay

Acesse a área “Pix”

Digite a chave Pix do destinatário

Informe o valor que deseja enviar na operação

Selecione o cartão como forma de pagamento

Informe a quantidade de parcelas desejadas

Confira os dados da operação e confirme o Pix

Conclusão

Ao decorrer do conteúdo selecionamos os 5 melhores aplicativos para fazer o Pix Parcelado. Além disso, explicamos como funciona cada um deles para a modalidade e quais as peculiaridades de cada app, assim como as suas taxas.

Como vimos em cada um deles, a taxa pode variar, pois essa não é uma modalidade oficial do Banco Central. Assim, os bancos e instituições financeiras que aderiram à modalidade, possuem a liberdade de definir a cobrança de taxas variadas.

Por fim, como as taxas variam e existem diversas opções de apps que oferecem essa modalidade, fique atento. Para atender às suas necessidades financeiras do dia a dia, escolha aquele que melhor cabe no seu bolso com as menores taxas.