5º Encontro de Capoeira irá movimentar o Caparaó neste final de semana

O Grupo de Capoeira Reviver Muniz Freire e Associação Reza Forte irão realizar neste final de semana, 20 e 21 de julho, o 5º Encontro de Capoeira, organizado pelo contramestre Russo, professor Rafael e alunos, com a supervisão do mestre Militão, de Linhares.

O evento irá ocorrer no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Pastore, anexo a Escola Lia Therezinha Merçon Rocha, no centro da cidade.

No sábado (20), a partir das 16 horas, irá ocorrer a recepção dos alunos e convidados com um aulão e roda. Já no domingo (21), a partir das 8 horas, terá graduação e a troca de graduação. O evento finaliza por volta das 12 horas com um almoço. O evento é aberto ao público.