Estágio no SUS: estudantes iniciam imersão no Sul do ES

Estudantes de graduação dos cursos da área de saúde se encontraram no último domingo (14), na sede da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para iniciar uma imersão no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Programa de Estágio de Vivência no SUS, desenvolvido pela Sesa, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), proporciona uma semana de aprendizado para 49 alunos, que vão conhecer os serviços de saúde dos municípios de Laranja da Terra, Jerônimo Monteiro, Nova Venécia, Boa Esperança e Vila Velha.

Os estudantes estão realizando visitas às secretarias municipais de Saúde, às Unidades Básicas de Saúde (USBs), à rede hospitalar, às Vigilâncias em Saúde, aos Conselhos Municipais de Saúde e aos movimentos culturais e populares.

Ao todo, 18 facilitadores acompanham as atividades, que ocorrem até o próximo domingo (21), após passarem por uma formação desenvolvida pelo ICEPi, que contempla cinco eixos programáticos: políticas de saúde; modelos de atenção; formação em saúde; controle social, e participação popular. Membros do Apoio Institucional, do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) e as referências municipais para o projeto dão o suporte necessário aos grupos nos territórios.

Momento histórico

O diretor-geral do instituto, Fabiano Ribeiro, destaca que o programa é um marco histórico para o Estado. “Pela primeira vez, estamos realizando um Estágio de Vivência no ICEPi. Há 20 anos, essa ação foi feita pelo Ministério da Saúde, que agora traz uma nova proposta, mas a portaria ainda não está vigente. O Espírito Santo mais uma vez sai na frente”, disse.

Fabiano Ribeiro ressalta que a imersão no SUS é um compromisso do Governo do Estado em proporcionar aos futuros profissionais da saúde essa vivência tão importante dentro do processo de formação.

Para a gerente de Ensino do ICEPi, Carolina Perez, a Escola de Saúde Pública do ICEPi está proporcionando a esses estudantes conhecerem os diversos setores da saúde e compreenderem a atuação dos profissionais dentro do SUS. “Para a equipe da Escola, também é uma grande experiência educacional, porque vai ao encontro do SUS que desejamos: mais popular e com acesso facilitado a toda a população”, frisou.

Experiência única na formação

A coordenadora do Estágio Curricular Obrigatório, Silvana Machado, avalia que essa será uma experiência única na formação de cada estudante. “Esse momento que estamos vivendo é primordial para a formação profissional dos alunos de curso superior. Estamos muito felizes pela iniciativa que dá a oportunidade desse aprendizado”, ressaltou.

A estudante de Farmácia, Cassiane Araujo Elias, é facilitadora no programa e conta que a participação no Estágio de Vivência também vai contribuir para a formação dela. “Considero essa etapa essencial para a minha formação dentro da saúde. Será um momento para estar com outros estudantes vindos de vários lugares do Espírito Santo e podermos conhecer um pouco do SUS. Estou com uma expectativa muito boa”, disse.

Conheça o programa

A proposta é proporcionar uma imersão no SUS, para que os universitários vivenciem uma semana de aprendizados teóricos e práticos, com o objetivo de contribuir para a qualidade da formação dos futuros profissionais de saúde, integrando ensino, serviço e comunidade em uma vivência real nas rotinas do sistema de saúde.

Os municípios interessados em participar preencheram o Termo de Adesão disponível no edital ICEPi/Sesa nº 030/2024. Puderam se candidatar estudantes residentes de qualquer município do Estado, graduandos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, matriculados em instituições de Ensino Superior no Espírito Santo.