Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida em Mimoso do Sul

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), atendeu uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (10), sobre um acidente que teria acontecido em Mimoso do Sul, por volta das 17h, próximo a padaria da rodoviária.

Segundo informações da Polícia Militar, em uma conversa com a vítima do acidente no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. A vítima relatou que um veículo teria atingido a motocicleta que ela estava e, que a motocicleta era emprestada. Porém, o dono da moto, teria ido para roça.

Em contato da PM com a proprietária do carro envolvido no acidente, um Jeep Renegade, de cor preta, que estava estacionado ao lado do Posto de Combustível São José, a motorista relata que estava estacionada ao lado do posto, quando uma motocicleta, de cor vermelha, pilotada por uma mulher, bateu na lateral de seu veículo. O carro estava com o paralama da frente, no lado esquerdo, danificado. Assim, a motorista ligou para o SAMU e a Polícia Militar, aguardando o resgate no local.