Operação policial aprende drogas e prende homem em Mimoso do Sul

Na tarde desta quarta-feira (10), a Delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação para impedir o tráfico de drogas no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul.

Leia também: Três adolescentes são flagrados com arma e drogas em Apiacá

Segundo informações da Polícia Civil, a operação ocorreu em um imóvel, em Mimoso do Sul e, no local, foram apreendidos uma certa quantidade de drogas. Entre os entorpecentes, estavam: crack, maconha, cocaína e loló. Durante a operação, os policias cumpriram dois mandados de busca e apreensão no local.

O proprietário da residência foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Uma vez que estava associado a um adolescente, também suspeito.

Os dois suspeitos foram encaminhado para a Delegacia de Mimoso do Sul.