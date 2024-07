Acidente entre carro e moto é registrado no centro de Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta terça-feira (16), em frente à Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda não há informações de como teria ocorrido o acidente, porém, imagens feitas por populares que passavam no local, mostram a motocicleta modelo Honda Biz, de cor branca, caída em frente ao veículo Honda Civic, de cor preto. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista e do motorista do carro.

Procuramos a Polícia Militar para mais detalhes sobre o acidente, mas até o momento não houve retorno. Assim que as informações forem repassadas, a matéria será atualizada.