Mulher é investigada por abusar de criança de dois anos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu uma mulher investigada por abusar de uma criança de dois anos.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher cometia os crimes enquanto trabalhava como babá da vitima, além de gravar vídeos dos atos libidinosos e enviar ao namorado. Ele também foi preso durante o curso do inquérito policial.

