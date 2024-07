Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Na noite desta quarta-feira (4), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi informada sobre um acidente entre dois carros, que teria ocorrido em frente a faculdade Multivix, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 72 anos, estava conduzindo um Ford Fiesta Sedan, de cor prata, seguindo sentido ao bairro Nossa Senhora de Glória. Assim, ao passar em frente ao ponto de ônibus, notou um guincho, estacionado na faixa de direita. O motorista, com o intuito de desviar do guincho, se deslocou para a mão contrária. Assim, acabou colidindo de frente com outro veículo, um GM Celta, também de cor prata, conduzido por uma mulher de 64 anos.

Sobretudo, após o acidente, os dois motoristas permaneceram no local, obstruindo parcialmente a via de Cachoeiro. A mulher foi devidamente atendida pela equipe da SAMU, que realizou o primeiro atendimento. Após isso, a motorista foi encaminhada ao pronto socorro da Unimed Sul Capixaba.

Ainda segundo a PMES, ao chegar no hospital, os militares receberam a informação que a vítima teria sofrido apenas escoriações leves pelo corpo.

O Celta foi devidamente removido ao pátio credenciado, devido o licenciamento, que estava em atraso desde o ano de 2020. O homem foi liberado no local, junto com seu veículo.