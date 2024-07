Colisão frontal entre carro e moto deixa ferido em Cachoeiro

Na noite da última quarta-feira (3), policiais militares foram atender uma ocorrência de uma colisão entre um carro e uma moto no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo Toyota/Corolla Xei, de cor prata, relatou aos militares que trafegava pela avenida Mauro Miranda Madureira, e ao realizar uma conversão para acessar a rua Delício Januário da Silva, se deparou com uma motocicleta Yamaha XTZ, 150 Crosser, de cor branca.

O condutor contou ainda que a motocicleta seguia sentido ao centro do município, quando o motociclista não conseguiu frear e bateu contra o veículo. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Leia também: PF recupera doações desviadas de vítimas da chuva no Sul do ES

O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Ele foi liberado e recebeu o veículo no local do acidente.