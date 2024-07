Acidente entre ônibus e van deixa mortos e feridos na BR-262, em Iúna

Três pessoas morreram e 9 ficaram feridas em uma batida entre uma van e um ônibus na BR-262, no Trevo de Iúna, na madrugada desta segunda-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de pessoas presas às ferragens, no Trevo de Iúna, em frente ao Posto ABS. Quando os bombeiros chegaram no local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já prestavam atendimentos às vítimas.

Na van, segundo os bombeiros, havia aproximadamente 12 passageiros, sendo que todos estavam presos às ferragens. Duas mortes foram confirmadas no local pela médica do Samu. Uma terceira vítima morreu a caminho do hospital de Ibatiba.

Todas as vítimas feridas foram retiradas dos veículos e encaminhadas pelo Samu para hospitais de referência do município. O estado de saúde delas não foi informado.