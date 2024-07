Acidente envolvendo carro e moto deixa homem morto em Rio Novo do Sul

Neste sábado (7), ocorreu um acidente após o trevo de Iconha, em Rio Novo do Sul. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 10h03, no km 381, em Rio Novo do Sul e, envolveu um carro e uma moto.

Leia também: Mulher e seus dois filhos são presos em operação no Espírito Santo

Segundo informações da Eco101, o motociclista morreu no local e, a outra pessoa que estava na moto, foi encaminhada ao hospital. O condutor do carro foi detido e levado para a UOP de Guarapari. O tráfego seguiu em pare e siga, e foi totalmente liberado às 12h27.

Para atendimento dos envolvidos, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML.