Agora é oficial! Thiaguinho e Marcelo são candidatos em Dores

O partido Progressista oficializou na última sexta-feira (26), o vereador Thiago Lopes Pessotti, como candidato a prefeito no município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. Seu candidato a vice-prefeito será o atual vice de Ninho (Cidadania), Marcelo do Rubico, filiado ao Podemos.

A convenção reuniu uma multidão no auditório do CREAS, onde os candidatos escolhidos foram aplaudidos pelo público presente.

O evento foi aberto com 19 candidatos a vereadores formalizando a “Coligação Continuidade com Responsabilidade”, composta pelos partidos Progressistas, Republicanos e Podemos.

O evento contou com a presença do deputado federal e presidente do PP no Espírito Santo, Da Vitória. O prefeito Ninho também esteve presente e discursou em favor da continuidade do trabalho realizado no município.