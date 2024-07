Nirrô e Kaydman são confirmados candidatos a prefeito e vice em Alegre

Ocorreu na última sexta-feira (26), em Alegre, a grande convenção dos partidos Progressistas, Republicanos, Podemos, PRD, PL e da Federação Cidadania, PSDB e PDT que oficializou o atual prefeito Nirrô Emerick (PP) como candidato a reeleição para prefeito e a professora Kaydman Martins Jordem (PSDB) como sua candidata a vice-prefeita.

Além da presença do deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Da Vitória, que chancelou a candidatura de Nirrô e Kaydman, esteve presente o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) ressaltou a importância de manter o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual gestão no Alegre.

Mario Wesley Paiva Zaneti representou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, que não pode estar presente. O superintendente do Ibama no Estado, Rodrigo Vargas, representou o deputado federal Gilson Daniel.

A convenção foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Alegre, que ficou repleta de eleitores que ovacionaram os candidatos escolhidos pelo grande bloco partidário formado.