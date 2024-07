Ajude Thales! Criança precisa de cirurgia urgente em Cachoeiro

O cachoeirense Thales Davi de Souza, tem 10 anos de idade, e mora na localidade de Urtiga, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Thales estuda na EMEB Alberto Sartório e no momento, está completando o quinto ano.

Thales é uma criança com muita saúde e de muitos amigos, com uma presença radiante, que envolve todos ao seu redor. O pequeno cachoeirense nasceu com genu valgo, mais conhecido pelo nome popular de: “pernas em tesoura”.

Genu valgo é uma condição onde os joelhos ficam virados para dentro, assim, fazendo com que as pernas fiquem desalinhadas. Contudo, o desvio, nada mais é que um desalinhamento das pernas. De perfil, os joelhos ficam mais próximos e para dentro, já os pés, acabam se afastando. Assim, Thales precisa realizar uma cirurgia, para reparação dos joelhos.

Sobretudo, a família do pequeno cachoeirense está pedindo ajuda para conseguir realizar a cirurgia, que tem um custo muito alto, de R$ 16.000,00. Segundo a família de Thales, já foram feitas tentativas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, nem a consulta com o ortopedista infantil, o SUS conseguiu agendar.

Como ajudar Thales?

A família de Thales Davi está promovendo uma rifa, com intuito de arrecadar dinheiro para a cirurgia do cachoeirense. Confira como participar:

Caso não tenha interesse em participar da rifa, mas, mesmo assim queira ajudar o pequeno Thales, doações podem ser feitas para o pix: (28) 999632937, nome de Eudinea C. Gardioli.

Independente do valor, sua doação pode ajudar uma vida. Não deixe de ajudar!