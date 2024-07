Alegre é destaque no ranking de transparência na região do Caparaó

A cidade de Alegre alcançou mais uma vez seu reconhecimento de cidade transparente, sendo a 1ª na Região do Caparaó e a 5ª no Estado do Espírito Santo no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública.

O ranking avalia os sites de 77 dos 78 municípios capixabas. A avaliação é realizada pela Organização Transparência Capixaba, Transparência Internacional – Brasil e com o apoio do Espírito Santo em Ação, o qual avaliou os portais de transparência e sites oficiais de 77 prefeituras municipais do Estado.

Alegre e ancheita na mesma posição

No ranking, o município de Vela Velha pontou em 1º Lugar, seguido pelas cidades de Afonso Claudio, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Alegre e Anchieta, respectivamente.

O Prefeito Nirrô Emerick (PP), disse que a classificação é um trabalho em conjunto que reflete o compromisso da administração com a honestidade e clareza nas ações públicas. “Este é um trabalho de muitas mentes e mãos, um esforço conjunto que reflete o compromisso de nossa administração com a honestidade e a clareza nas ações públicas”, disse.

Além disso, o gestor ressaltou que a transparência é um dos pilares de sua gestão, buscando sempre levar a verdade de forma ampla para os munícipes.

“A transparência é um dos pilares fundamentais da nossa gestão, e repudiamos qualquer tentativa de distorção dos dados reais. Este reconhecimento estadual não é apenas um prêmio, mas uma responsabilidade que assumimos com seriedade para garantir que nossa cidade continue no caminho do desenvolvimento e da integridade. Nosso compromisso é e sempre será com a verdade, porque acreditamos que uma cidade bem informada é uma cidade mais forte e unida. Parabéns a todos os envolvidos e, principalmente, à população de Alegre por confiar e apoiar nosso trabalho”, frisou Nirrô.

Vitória em 1ª lugar no ranking das capitais

A avaliação de 2024 mostra um cenário bom de transparência e governança pública na maioria dos municípios no Estado. Dos 77 avaliados, 33 municípios receberam a classificação “ótimo”, 16 a classificação “bom” e 23 “regulares”. Seis prefeituras ainda foram classificadas com nível “ruim”.

Vitória não entrou no Ranking, pois foi avaliada pela Transparência Internacional Brasil, fazendo parte do ranking das capitais, ficando em primeiro lugar no Brasil com 98,6 pontos.

Confira a lista completa do ranking capixaba de transparência e governança pública 2024: CLIQUE AQUI