Alemão do Forró e os Gargantas de Ouro entre as atrações do Festival de Jacu

Os preparativos para a 28ª edição do Festival de Jacu, na comunidade de Jacu, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, já estão a todo vapor. E já tem atração confirmada para um dos eventos mais aguardados do ano!

Serão dois dias de festa! O 28º Festival de Jacu será realizado nos dias 10 e 11 de agosto, e entre as atrações já confirmadas, estão Alemão do Forró e os Gargantas de Ouro.

O evento, que foi realizado inicialmente pela igreja local em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Penha, tomou proporção regional com a Associação de Moradores, e o Festival de Jacu se tornou uma festa tradicional, cultural, amigável e familiar.

Para um evento familiar e um encontro entre amigos, nada melhor do que música, diversão e comida boa! E a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agropecuário de Jacu está preparando uma programação especial, com a proposta de manter a tradição do evento.

O Festival de Jacu possui papel fundamental para o desenvolvimento da comunidade, já que toda renda é revertida para a Associação, que atende, além de Jacu, outras comunidades próximas.

Durante dois dias, o público terá a apresentação de shows regionais e nacionais, além de futebol, confraternização, feirinha de artesanato, leilão, homenagens e o almoço comunitário.

Os ingressos a antecipados, com preços promocionais, começam a ser vendidos a partir de 10 de julho. Os pontos de venda serão divulgados em breve, assim como a programação completa do evento.