Alunos de Castelo são premiados em Olimpíada Brasileira; confira

Alunos do curso técnico de Administração da EEEFM João Bley, escola de Castelo, participaram da Olimpíada Brasileira de Administração (OBAdm). A Olímpiada aconteceu entre os dias 3 e 6 de junho e, o resultado foi divulgado no dia 28 de junho.

O intuito da Olimpíada foi aplicar conceitos teóricos, que são aprendidos nas salas de aulas, para situações do mundo real. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver ainda mais suas habilidades práticas.

Os alunos, representantes de Castelo, conquistaram uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze, além de 26 menções honrosas, por acertar mais de 50% nos desafios.

