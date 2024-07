Ambulância do Samu se envolve em acidente com moto em Cachoeiro

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), se envolveu em um acidente no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (29).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o veículo do Samu parado na avenida Nossa Senhora da Consolação, prestando atendimento às vítimas.

À Polícia Militar, o motociclista informou que estava com sua esposa na garupa da moto Honda Biz 100, de cor preta, sentido ao bairro Nova Brasília, quando a ambulância realizou uma ultrapassagem a outros veículos e acabou batendo na lateral da moto. O homem perdeu o controle da motocicleta e caiu no asfalto com a esposa.

O homem sofreu escoriações no braço e estava sentido dores no peito. Ele e a esposa foram socorridos para um hospital particular da região. O estado de saúde dela não foi informado.