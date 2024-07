Casa caiu! Dupla é detida com materiais do tráfico de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar deteve dois homens e apreendeu materiais do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida (Corte Grande), em Cachoeiro. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º).

A PM informou que policiais militares receberam a informação de que estaria ocorrendo o preparo e armazenamento de drogas em uma residência na Rua Rua Nilton Barbosa. A equipe cercou o local e visualizaram, pela janela, os suspeitos manuseando drogas em cima de uma cama. Assim que viram os policiais, tentaram fugir, mas foram detidos.

Durante buscas na residência, os policiais localizaram 12 tabletes de Maconha (11kg), 188 buchas de Maconha (930 gramas), 395 gramas de maconha, um carregador 9mm, 12 munições calibre .40, uma munição calibre 9mm, duas balanças grande de precisão, duas balanças pequenas de precisão, seis rádios comunicadores, uma sacola de material para embalar e R$ 2.449,00.

Os dois indivíduos foram detidos em flagrante e encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais apreendidos.

