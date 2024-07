Antônio Fagundes opina sobre remakes: “Preguiça de criação”

O ator Antônio Fagundes comentou sobre o que pensa dos remakes de novelas, que estão em evidência nos últimos anos. O astro afirmou não ver algo errado na decisão, mas lamentou uma “preguiça de criação”, em entrevista ao programa TV Fama exibido nesta quarta, 17. “Sempre acho que não tem comparação, vai ser uma outra novela”, disse.

Ao ser questionado sobre o que pensaria de um remake de Rei do Gado (1996), o ator foi direto: “Qualquer coisa pode ser refeita. Só sinto um pouco de pena de as pessoas não estarem criando coisas novas. Isso parece um pouco uma preguiça de criação e cria um vácuo que a gente não consegue entender. Mas que bom, que sejam felizes.”

O ator, que afastou-se da TV Globo em 2021 – o último trabalho foi a novela Bom Sucesso – está se dedicando ao teatro e produções de streaming. Quando questionado se voltaria para a TV, respondeu que “vai ser difícil”.

“Estou fazendo tanta coisa fora que vai ser ruim ficar preso em um estúdio tanto tempo quanto uma novela exige. Mas se tiver um grande convite, a gente pode mudar de ideia”, confessou.

Estadao Conteudo

