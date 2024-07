Ao lado de Zé Alcure, Pancoti e Jonhson são confirmados como candidatos

Com apoio declarado do Tropeiro mais antigo do Caparaó e ex-prefeito por quatro mandatos, Zé Alcure (PP), o cirurgião dentista, Dr. Luiz Carlos Pancoti (PL), foi oficializado como candidato a prefeito de Ibatiba.

Já o médico e ex-prefeito que governou Ibatiba entre os anos de 2009 a 2012, e vice-prefeito de 2016 a 2020, Dr. Lindon Jonhson (Podemos), foi escolhido como candidato a vice-prefeito de Pancoti.

A validação dos nomes ocorreu nas convenções partidárias dos partidos PL, DC, PP, PSD e Podemos, na sexta-feira (26) e no sábado (27).

A reunião, que aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Vereadores da Terra dos Tropeiros, reuniu diversos populares e lideranças políticas que aclamaram a fidelização dos nomes como candidatos a prefeito e vice.

Foto: Reprodução | Redes Sociais