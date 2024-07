Apostas esportivas: chegam as Olimpíadas

O momento mais nobre do esporte está prestes a começar. Os Jogos Olímpicos são o ponto alto da prática esportiva. Uma festa com diversas modalidades, com clássicos como a maratona e novidades como o surf extraem o melhor de cada atleta e atraem a atenção de milhões de admiradores.

Como era de se esperar, toda plataforma de apostas online está esperando ansiosamente os Jogos Olímpicos de Paris 2024, afinal, serão dias de intensas competições, grandes histórias olímpicas e muitas oportunidades nos sites especializados. As modalidades mais emocionantes, como os 100 metros rasos de nado livre, é um dos grandes atrativos.

Essa é também a oportunidade perfeita para que o futebol, grande alvo das apostas esportivas, dê espaço para as modalidades olímpicas que são o grande palco no mundo esportivo durante os dias em que os Jogos Olímpicos são celebrados.

A seguir, conheceremos como uma casa de apostas apresenta os Jogos Olímpicos e quais modalidades devem surpreender os usuários. Confira:

Segundos para alcançar a glória

Uma das provas mais nobres das Olimpíadas é a dos 100 metros rasos. Nela, algumas das páginas mais bonitas dos jogos foram escritas. Usain Bolt marcou seu nome na história ao completar a prova em incríveis 9:58 segundos, algo nunca antes visto e nem depois. O corredor jamaicano ostenta o recorde há 15 anos.

Para as casas de apostas online o nome que surge como favorito para ficar com o ouro é o estadunidense Noah Lyles, que é o atual campeão mundial dos 100 e dos 200 metros rasos. Lyles estabeleceu-se durante o Mundial de 2023, em Budapeste e, além dele, todo o time dos Estados Unidos está formado por corredores promissores como Fred Kerley e Trayvon Bromell.

Força e coordenação

A natação abriga uma série de competições emocionantes que terminam decididas por milésimos de segundos. O grande nome do esporte nos últimos anos foi Michael Phelps, que em 5 participações somou 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro. Durante anos, o time dos Estados Unidos era o mais temido por contar com Phelps.

Atualmente, para os 50 metros, o principal favorito para vencer a corrida na água é o australiano Cameron McEvoy, que deixou o esporte depois de Tóquio 2021, mas retomou a carreira e demonstrou novamente seu melhor nível. Para completar o pódio estão Caeleb Dressel e Ben Proud, representando Estados Unidos e Grã-Bretanha, respectivamente.

Para a prova dos 100 metros, os favoritos são outros. A lista começa pelo chinês Pan Zhanle, atual detentor do recorde mundial com 46:80 segundos e também do título mundial; na sequência aparece o jovem David Popovici, com apenas 19 anos e um potencial incrível; e, completando o pódio, está o estadunidense Jack Alexy, que teve um rendimento sólido durante o ano e surge como candidato a uma medalha.

Brasil na cabeça

Uma das mais recentes modalidades olímpicas, o surf chegou em 2020 e já somou uma medalha de ouro para o Brasil. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ítalo Ferreira, que está no Hall da Fama do surf, conquistou a primeira medalha brasileira ao superar Kanoa Igarashi, que “jogava” em casa, e o australiano Owen Wright. História verde amarela nas Olimpíadas.

Para os Jogos de 2024, a narrativa pode se repetir, porém, com um novo personagem. Dessa vez, as casas de apostas apontam para Gabriel Medina como o principal candidato ao pódio olímpico. A concorrência será forte, o havaiano John John Florence surge como principal adversário e Jack Robinson, da Austrália, também é um rival para ficar atento.

Os Jogos Olímpicos são o ponto mais alto para os atletas, que superam seus limites para entrar no olimpo do esporte. Com todas as atenções voltadas para a Cidade Luz, as casas de apostas não poderiam ficar de fora, e cada evento será uma oportunidade de criar odds e tentar prever o futuro.