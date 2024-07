Atingidos pela chuva em Mimoso recebem geladeiras e lâmpadas LED

No cenário atual, no qual as catástrofes naturais têm causado impactos cada vez mais graves à sociedade, atos solidários se tornam fundamentais na mesma proporção. O projeto Eficiência Voluntária, da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, tem a missão de apoiar a restruturação das cidades do Sul do Espírito Santo atingidas por fortes chuvas no fim de março. Os clientes da distribuidora que foram afetados, incluindo os de baixa renda, serão beneficiados com a doação de mais de R$ 550 mil em lâmpadas LED e geladeiras.

A entrega dos donativos aconteceu nesta quarta-feira, dia 17, e contou com a presença da Secretária Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cynthia Grilo, Secretária Estadual de Direitos Humanos em exercício, Samantha Leal Fraga, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, coronel Cerqueira, diretor da EDP no Estado, Edson Barbosa, assessor da vice-presidência para assuntos institucionais da EDP, Fernando Saliba, gestor executivo de Atendimento Comercial e Relacionamento Institucional, Adilson Herzog, entre outras autoridades.

As geladeiras e lâmpadas foram disponibilizadas para o Corpo de Bombeiros do Estado e repassadas aos municípios, assim caberá a cada prefeitura definir as famílias que foram mais impactadas, a partir da lista de prioridades. A iniciativa é realizada por meio do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“Estamos no dia a dia da população levando uma energia de qualidade e, nesse momento de reconstrução das cidades e famílias, não podemos se estar alinhados com o propósito da EDP de ‘usar nossa energia para cuidar sempre melhor’”, afirma o diretor da EDP, Edson Barbosa.

Chuvas no ES

O temporal que atingiu o Sul do Estado entre a noite de 22 e a madrugada de março, trouxe destruição para as cidades e óbitos. O volume passou de 300 mm em alguns municípios e foi equivalente ao dobro de chuva esperado para o mês de março inteiro. Na ocasião, a EDP atuou rapidamente na normalização dos clientes e, imediatamente, junto ao Governo do Estado, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e autoridades municipais e doou 10 toneladas de itens da cesta básica.

Na ocasião, o decreto estadual nº 501-S, de 23 de março de 2024, foi emitido declarando situação de emergência na área dos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.