“Ato antidemocrático disfarçado de convenção”, diz Dr. Delson

A novela Dito X Delson continua rendendo capítulos no município de Muniz Freire, no Caparaó Capixaba. Na manhã deste domingo (28), o médico e ex-prefeito por dois mandatos, Dr. Delson de Oliveira, divulgou uma carta afirmando que não irá colocar seu nome para concorrer como candidato a prefeito pelo PSB na convenção municipal que está prevista para ser realizada no próximo dia 4 de agosto.

Segundo Delson, seria uma irresponsabilidade da parte dele encorajar qualquer cidadão para ir à casa do atual prefeito e presidente do PSB em Muniz Freire, Dito Silva, para que pudessem votar contra ele. O edital de convenção dos socialistas descreve que a reunião está prevista para ocorrer das 17 às 20 horas, na Rodovia ES-181, km 39, sentido Muniz Freire x Alegre, residência de Dito, atual gestor que busca a reeleição, agora pelo PSB. Quando eleito, em 2020, Dito alcançou o cargo de prefeito pelo PDT.

Leia Também: Wanderley recua e será vice de Luciano Machado em Guaçuí

“Eu seria um irresponsável se encorajasse o cidadão munizfreirense a se dirigir à casa do atual prefeito para votar contra ele numa convenção. E, eu não sou irresponsável e me sinto obrigado a responder pelas consequências das minhas ações e, exatamente por isso, tenho refletido muito sobre o caminho que devo trilhar”, diz trecho da nota.

Perseguição política?

Em outro ponto da carta, o médico se pergunta se valeria a pena colocar filiados do PSB de Muniz Freire em risco, visto que esses filiados poderiam ser perseguidos posteriormente pela atual gestão, caso não votasse em Dito. Além disso, comenta que somente conseguiu colocar seu nome para concorrer na convenção por meio de liminar judicial.

“Será que seria justo que eu colocasse em risco e sacrificasse tantas outras pessoas? Será que seria justo pedir isso as pessoas que dependem diretamente da prefeitura e, como razão, temem ser ameaçadas ou perseguidas por sua posição política? Digo com razão porque nenhum munizfreirense duvida que, de fato, essas pessoas poderão ser perseguidas se eventualmente se juntarem a mim na convenção do PSB para mudar o rumo da nossa cidade. Digo porque não bastasse ser necessário uma decisão judicial para garantir minha participação na convenção, numa atitude antidemocrática, o atual prefeito, decidiu que a convenção será no quintal da casa dele. É isso mesmo amigos, ele convocou a convenção para a casa dele”, a firmou o médico.

Ato de ditadura avalizado pelo PSB

Alfinetando as lideranças do PSB, Delson disse que o partido tem legitimado o que ele chama de “ato antidemocrático disfarçado de convenção”.

“Não concorrerei porque os valores do Estado Democrático de Direito não admitem atitudes como essa e não serei eu a legitimar esse ato de ditadura avalizado pelo PSB, partido político pelo qual dei os melhores anos da minha vida à frente da Administração Municipal de Muniz Freire. Não concorrerei porque sou responsável pelas pessoas que se juntaram a mim com o propósito de mudar o rumo da cidade e não posso permitir que elas se arrisquem a ponto de comparecerem a esse ato antidemocrático disfarçado de convenção”, disse.

Construção de um projeto alternativo

Delson finalizou sua nota dizendo que não vai desistir de Muniz Freire e irá contribuir com um projeto de governo alternativo e, levou seus seguidores a pensar que o voto é secreto, e o destino do município de pouco mais de 18 mil habitantes vai ser decidido entre o eleitor e a urna, onde o voto é secreto.

“Porém não vou assistir a esse absurdo sem contribuir com a construção de uma alternativa com um nome que realmente represente nossos ideais de liberdade e progresso com responsabilidade para o povo munizfreirense. Se você se indigna como eu com tudo que está acontecendo, você sabe o que precisa fazer! A arma de quem quer a mudança é o voto. O prefeito pode até achar que manda no PSB, mas na urna eletrônica na qual depositamos nosso sagrado voto, aquela urna em que você vota sem ninguém saber em quem você está votando, ah, nessa urna ele não toca! Nessa urna é você e o que você quer para nossa cidade”, disse o ex-gestor.

De saída do PSB

Diante das declarações feitas pelo ex-prefeito Delson de Oliveira, a reportagem do portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o médico para saber qual seria esse projeto alternativo que o mesmo estaria apoiando e como ficaria sua posição com o PSB. O ex-prefeito limitou-se a dizer que estará apoiando um novo projeto e ressaltou que está se desligando do Partido Socialista Brasileiro – PSB.

O que diz Dito Silva e a executiva estadual do PSB?

A reportagem também entrou em contato com o atual gestor de Muniz Freire, Dito Silva (PSB) e com Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, para que os mesmos pudessem se manifestar, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. Assim que tivermos um posicionamento, a matéria será atualizada.

Entenda o caso

O atual prefeito, Dito Silva, foi eleito em 2020 pelo PDT. Já para concorrer às eleições de 2024, Dito se filiou ao PSB, partido do governador Renato Casagrande (PSB). Com a parceria entre governo do Estado e Município, Dito conseguiu realizar importantes obras.

Já Delson, ex-prefeito por dois mandatos e também filiado ao PSB, desejava concorrer ao cargo de prefeito pelo mesmo partido. Para que isso seja possível, é necessário haver uma votação interna dentro da convenção municipal, para que os filiados ao partido possam escolher quem será o candidato pela sigla.

O médico afirma que o ato de Dito, presidente da sigla, em marcar a convenção para sua própria residência faz com que os militantes sejam desencorajados e intimidados a se manifestar (voto) de forma livre. Por isso, desistiu de participar da convenção, visto que só conseguiu participar, segundo ele, por meio de liminar judicial.

Governador apoia Dito

O portal já havia noticiado que, na última visita de Renato Casagrande a Muniz Freire, o governador havia declarado apoio aberto ao prefeito Dito Silva. O próprio presidente estadual da sigla, Alberto Gavini, emitiu uma nota de apoio à candidatura de Dito. Recentemente, a executiva estadual do PSB teria baixado uma resolução onde privilegiaria os candidatos que estavam buscando a reeleição pela sigla. O jornal solicitou uma cópia da resolução, porém, não obtivemos cópia da mesma.

Cenário político

Diante do cenário, Dito Silva será oficializado como candidato à reeleição para prefeito pelo PSB no próximo dia 4 de agosto. Além de Dito, a vereadora Vilma Soares (PL), também já divulgou a data da convenção partidária que poderá chancelar a mesma como candidata a prefeita. A reunião será no dia 29.

Já o produtor rural e ex-vereador, ex-vice-prefeito que é pré-candidato a prefeito, Evandro Paulúcio (PDT) e Márcia de Oliveira (PSD), esposa de Dr. Delson, divulgaram a convenção de seus respectivos partidos para o próximo dia 31 de agosto.

Além disso, o PRD, partido aliado do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que já afirmou que será oposição ao prefeito Dito Silva, também divulgou a data da convenção para o mesmo dia dos partidos de Evandro e Márcia.