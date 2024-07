Wanderley recua e será vice de Luciano Machado em Guaçuí

Na manhã desta sexta-feira (26), o atual vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes, filiado ao União Brasil, recuou de sua pré-candidatura a prefeito e oficializou, por meio de suas redes sociais, que será vice de Luciano Machado (PSB).

“Luciano, obrigado pela oportunidade. Eu quero com união. Juntos por uma Guaçuí muito melhor e próspera. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe”, disse Wanderley.

Com a unificação de Wanderley e Luciano, seguem na corrida eleitoral, o também ex-prefeito Vagner Rodrigues (PP) e o atual prefeito que busca a reeleição, Marcos Luiz Jauhar (Republicanos), ambos sem pré-candidatos a vice definidos.

