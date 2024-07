Batida entre carro e moto deixa feridos em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida entre um carro e uma moto no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no último sábado (29).

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro relatou aos militares que saiu do bairro Nova Brasília, para acessar o bairro Santo Antônio, quando foi surpreendido pelo motociclista em alta velocidade, que tentou desviar, mas acabou batendo no veículo.

Testemunhas que presenciaram o acidente informaram que o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele foi perseguido e alcançado por populares na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandú. Perguntado o motivo da fuga, o mesmo disse que ingeriu uma lata de cerveja e que ficou com medo de ser agredido.

As vítimas que estavam na moto foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Leia também: Assédio nas forças de segurança do Espírito Santo vira alvo de debate

O motorista foi conduzido e apresentado ao delegado de plantão na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Já o veículo foi entregue a um familiar.