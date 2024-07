Assédio nas forças de segurança do Espírito Santo vira alvo de debate

Nesta terça-feira (2), a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza reunião para discutir o tema “Assédio: Espécies, Consequências, Prevenção e Punição”. O evento figura entre as atividades previstas na agenda dos colegiados da Casa durante a semana compreendida entre os dias 1º e 5 de julho.

Para elucidar questões relacionadas ao tema e levantar informações sobre práticas preventivas ao assédio, foram convidados membros de todas as forças de segurança pública, das secretarias de Estado da Segurança e da Justiça, bem como representantes do Ministério Público do Espírito Santo.

Entre os convidados para o debate estão a ouvidora-geral do Espírito Santo, Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi, e a coordenadora da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia Dematté.

Segundo informações colhidas pelo colegiado, as principais vítimas de assédio registradas nas denúncias envolvendo as instituições de segurança pública do estado são mulheres, principalmente aquelas em níveis hierárquicos inferiores.

“Nossa reunião visa dar voz a quem possa estar sendo vítima de ações lamentáveis. Nossas forças de segurança são exemplo para todo o Brasil e, infelizmente, há relatos de poucos que praticam o assédio, deturpando o viés das nossas instituições, que são respeitadíssimas. A função do Parlamento é discutir e promover formas de melhorar a sociedade. Desta forma, iremos, em conjunto, encontrar soluções para que possamos abrilhantar, cada vez mais, o trabalho desenvolvido pela segurança pública no Espírito Santo”, afirma o presidente do colegiado, Delegado Danilo Bahiense (PL).