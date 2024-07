Bebê recém-nascido é encontrado abandonado em área de mata no ES

Um bebê, recém-nascido, foi encontrado abandonado em uma área de mata na zona rural de Sooretama, na manhã do último domingo (21).

Segundo a Polícia Militar, um homem relatou aos policiais que estava em sua propriedade, quando um barulho estranho vindo de um matagal. Ao ir até o local, viu que a criança recém-nascida estava abandonada, com o cordão umbilical preso ao corpo.

Imediatamente, a testemunha levou a criança para o Pronto Atendimento do município, sendo transferida para o Hospital Rio Doce. O homem não soube informar quem era a mãe da criança. O Conselho Tutelar foi acionado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.