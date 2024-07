Jovem morre afogado após tentar atravessar lagoa em Anchieta

Um jovem, de 24 anos, morreu afogado após tentar atravessar uma lagoa no bairro Ubu, em Anchieta. Segundo os bombeiros, o acidente teria acontecido no último domingo (21).

Ao Corpo de Bombeiros Militar, familiares contaram que o jovem estava dentro da lagoa, nadando para acessar o outro lado, quando cansou e afundou, não conseguindo voltar para a superfície mais. Após buscas, os militares encontraram o corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima, um homem de 24 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

