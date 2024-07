Boneca Annabelle é destruída durante incêndio no Rio de Janeiro

A boneca Annabelle, original do filme “Invocação do Mal”, foi destruída em um incêndio na mostra Casa Warner, em um shopping no Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu na madrugada da última terça-feira (9).

A boneca estava em exposição na Casa Warner, montada no estacionamento do shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No local, funcionava uma exposição interativa que reunia universos da Warner Bros, empresa de mídia americana, que estreou no Rio no dia 14 de junho.

Em nota, a direção do Shopping Nova América informou que o empreendimento funcionará em horário normal. “O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação”, diz a nota. Não há informações sobre feridos.

Fonte: Metrópoles