BRK Cachoeiro reúne profissionais e mostra importância da profissão

Mensalmente, os leituristas percorrem a pé cerca de 5 quilômetros de avenidas e ruas dos 69 bairros e 10 distritos de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, os profissionais visitam residências, indústrias, prédios e comércios para realizar a medição individual do consumo de água e esgoto. Também são agentes comerciais da BRK e atuam com a responsabilidade de esclarecer dúvidas e orientar os clientes.

Para comemorar o dia desse profissional (20 de julho), na última sexta-feira a concessionária realizou um evento de confraternização.

A homenagem ao time de leituristas, formado por 26 profissionais, aconteceu com um café da tarde que teve como objetivo também incentivar a integração e reforçar a importância da atividade na prestação de serviços de qualidade.

O gerente Comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo, explica que o trabalho ocorre de forma setorizada, por bairros da cidade, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e cada equipe de leituristas faz uma rota específica.

“Nossos profissionais visitam por dia cerca de 400 imóveis e desempenham um trabalho que vai muito além do que medir o consumo e entregar as contas aos clientes. Eles fazem parte de equipes dedicadas e comprometidas, que têm um importante papel no relacionamento da empresa com o cliente”, afirma.

Em sua rotina, os profissionais fazem a leitura dos hidrômetros e entregam as contas de consumo, orientam os clientes em caso de dúvidas e comunicam ações e campanhas realizadas pela BRK.

Profissão de risco

Entretanto, se engana quem acha que se trata de uma atividade simples. O profissional enfrenta obstáculos como chuva, cães bravos e locais de difícil acesso, além de encontrarem lixo e poeira no visor dos hidrômetros de alguns imóveis, que exigem ainda mais atenção na medição.

Por isso, o cliente também tem a sua parcela de contribuição a ser dada. “É importante que o morador assegure o livre acesso ao hidrômetro e ao cavalete para que o serviço de leitura possa ser realizado. Os cavaletes e hidrômetros devem estar protegidos, com abrigo contra a luz excessiva, calor e chuva”, ressalta Flavio Galindo.

Renan Fabroni Pastor, leiturista da BRK há um ano e meio, acredita que ter disposição, atenção e habilidade são características fundamentais para atuar na profissão. “O nosso dia a dia é desafiador, pois temos que estar informados e preparados para esclarecer todo tipo de dúvida dos clientes. Gosto da profissão também por me permitir conhecer lugares novos de Cachoeiro e conviver com pessoas diferentes”, afirma.

O contato com os clientes também é um fato que motiva o leiturista Josenildo Ferreira, que faz parte da equipe da concessionária há dois anos. “É importante abordar sempre com muita cordialidade e se empenhar para compreender e responder corretamente o que o cliente solicita de informação”, disse.