Cachoeiro: convenção do PP oficializa chapas majoritária e proporcional

O Partido Progressista (PP) em Cachoeiro de Itapemirim confirmou para este sábado (27) a convenção para oficializar as pré-candidaturas das chapas majoritária e proporcional para as eleições 2024.

O evento será realizado, das 8h às 13h, na Câmara Municipal. No local, serão deliberadas propostas de coligações com outras agremiações partidárias.

Além disso, também ocorrerá a escolha e sorteio dos números dos pré-candidatos à Câmara de Vereadores.

A legenda ainda oficializará o nome do pré-candidato a prefeito Theodorico Ferraço (PP) para a disputa do Poder Executivo municipal.

