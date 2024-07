Cachoeiro: criança que havia sido sequestrada pelo pai é encontrada

Foi encontrada na tarde da última terça-feira (23), a criança que havia sido sequestrado pelo próprio pai no dia 8 de julho, na localidade de Grota Fria, na região da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

O anúncio do reencontro foi publicado no perfil da mãe no Instagram. No storys do perfil, ela informa ter encontrado o filho e agradece a ajuda das pessoas. “Passando para avisar que acabei de pegar meu filho. Agora é só aguardar para legalizar a guarda. Obrigada a todos que estiveram do meu lado durante esses dias”, explica.

O reencontro

Segundo Iara, a avó paterna descobriu que o filho estava deixando a criança em uma escolinha particular. Nisso, enquanto o suspeito estava trabalhando, ela foi até o local, pegou a criança e entregou na delegacia de Cachoeiro.

Por volta das 16h30 da terça-feira (23), a Polícia Civil entrou em contato com Iara informando que estava com a criança, e que seria entregue ao Conselho Tutelar do município.