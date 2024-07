Homem é suspeito de sequestrar o próprio filho em Cachoeiro

Um homem, de 31 anos, é suspeito de sequestrar o próprio filho de 3 anos, na localidade de Grota Fria, região de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 8.

Segundo Iara Moraes Ferreira, Maicon Moraes dos Santos, de 3 anos de idade, estava na casa da avó paterna passando o fim de semana. “Meu filho foi passar o final de semana na casa da avó (mãe do pai dele). O pai morava ao lado da casa dela, então ele tinha contato com o meu filho”, disse.

Na segunda-feira (8), o ex-companheiro disse para Iara que levaria o filho ao dentista, porém, isso não aconteceu. “Ele me disse que levaria meu filho ao dentista, só que ele nem levou o menino. Na noite do mesmo dia, ele mandou mensagem para a mãe dele falando que estava longe, e que não voltaria mais com meu filho. Ele mandou ofensas para mim, falando a mesma coisa que disse para a mãe dele. Ele só está fazendo isso porque fez uma semana que assumi um novo relacionamento”, explicou.

Além disso, segundo o boletim de ocorrência registrado pela família na delegacia, o suspeito sofre de problemas psicológicos. Iara pede que se alguém ver o Maicon, entre em contato pelo telefone: (28) 98809-4754.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim e foi caracterizado como ocorrência para fins de direito civis, fato penal fora do âmbito de atribuições de investigação da Polícia Civil. A vítima será ouvida e orientada a como proceder com o caso.