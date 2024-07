Cachoeiro: Deadpool & Wolverine estreia nos cinemas; confira a programação

Tem filme novo chegando nos cinemas de Cachoeiro! Deadpool & Wolverine é a principal destaque das telas do Cine Ritz Perim e Cine Unimed. Entretanto, a criançada também aproveita com Divertida Mente 2, Meu Malvado Favorito 4 e Twisters.

Em suma, Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva. A obra, entretanto, é produzida pelos mesmos talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018).

Wade Wilson desfruta de um momento de aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos, porém, Wolverine se recupera de seus ferimentos. Aliás, um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma improvável aliança. Contudo, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes.

Portanto, Deadpool & Wolverine promete ser uma aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Sala 01

Divertida Mente 2 2D

Meu Malvado Favorito 4 2D

Twisters 2D

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Deadpool & Wolverine 3D

Todos os dias – 21h – dublado

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 2D

Deadpool & Wolverine 2D

