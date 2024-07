Cachu Heat: time de basquete cachoeirense disputa final da Copa ES

Com paixão pelo esporte, Cachu Heat, equipe cachoeirense de basquete, está se preparando para a grande final da Copa ES de Basquete, na liga bronze.

A Copa ES de Basquete é um campeonato estadual organizado pela FECABA e, apoiado pelo Governo do Estado do Espírito Santo. A competição, contou com equipes de todas as regiões do Estado, incluindo Norte, Sul e Grande Vitória.

O Cachu Heat jogou um total de quatro partidas, até chegar na semifinal, sendo três jogos na fase de classificação, contra as equipes: Alcateia, Bom Jesus, Marlins S23 e um nas quartas de final, onde venceram a forte equipe de Itapemirim, na prorrogação. “Foi uma vitória emocionante, onde o apoio da torcida fez toda a diferença, para que o time conseguisse essa virada contra um time muito forte”, frisou Gustavo Brandão, representante do time.

Agora, o Cachu Heat vai jogar a grande final do torneio contra a equipe do Aracruz Basquete, no dia 4 de agosto, em Vitória. “Nossas expectativas para a final são grandes, temos excelentes atletas e queremos que a final seja uma grande festa e, mesmo sendo nosso primeiro campeonato, possamos sair campeões”, ressaltou Gustavo.

Como funciona a competição?

Os jogos da Copa ES, na liga bronze, acontecem majoritariamente na Grande Vitória. Porém, alguns ocorreram no Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. Os jogos realizados em Cachoeiro, tiveram suporte médico, transmissão ao vivo e venda de lanches no local.

Sobretudo, a competição é dividida em duas fases: classificatória, com duas chaves, e mata-mata, que inclui os jogos das quartas de final, semifinal e final. Já o campeonato, tem três ligas: ouro, prata e bronze, sendo que, as duas primeiras equipes da liga bronze, garantem vaga na próxima edição da liga prata.

Como surgiu o Cachu Heat?

“O Cachu Heat surgiu da paixão pelo basquete. Em 11 de janeiro de 2024, decidimos criar um time adulto para treinar e participar de campeonatos regionais. Fomos inspirados pela rica tradição esportiva de nossa cidade, Cachoeiro de Itapemirim. Que aliás, conta com dois projetos sociais de basquete, a Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) e o Projeto Varejão”, frisou.

Aliás, os projetos mencionados, que atendem crianças e jovens, já chegaram a revelar talentos como Didi Louzada, que jogou na NBA e agora, está a caminho dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Observando o grande número de praticantes de basquete na cidade e, a necessidade de continuidade para os jovens que completam a idade máxima nesses projetos, em 2023, criei um campeonato de basquete amador na cidade. O sucesso desse campeonato motivou a criação do Cachu Heat, reunindo amigos e atletas locais. O nome do time, “Heat”, faz referência ao calor intenso, característico de nossa cidade”, disse Gustavo.

Expectativas para o futuro do Cachu Heat?

Para o futuro, o representante do Cachu Heat, Gustavo, disse planejar expandir o projeto, criando uma associação para atender mais jovens e adultos amantes do basquete. “A ideia é oferecer continuidade aos projetos existentes (LUSB e Projeto Varejão), atendendo jovens e adultos, que completam a idade máxima nos projetos sociais. Também sonhamos em formar um time feminino para a cidade, fortalecendo ainda mais o basquete em Cachoeiro de Itapemirim. É um orgulho ver nosso projeto crescer e contribuir para o fortalecimento do basquete em nossa cidade”, finalizou.